"أعطني حبلا أريد أن أقتل نفسي".. طفل يريد الانتحار بسبب زملائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

برأس منحية، وصوت باكِ، ظهر طفل مصاب بالتقزّم، في فيديو، يطلب من والدته حبل ليقتل نفسه.

صورت الأم الاسترالية "ياركا بايلز"، فيديو لابنها "كوادن" ذو الـ9 سنوات، وهو يبكي في السيارة بعد عودته من المدرسة، أول أمس الأربعاء، وشاركته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قال الطفل، المصاب بمرض التقزّم "نقص نمو الغضروف"، لوالدته: "أعطني حبلًا، أريد أن قتل نفسي، أريد أن أطعن قلبي لأموت".

ووجهت الأم رسالة، إلى عائلات الأطفال، بضرورة تربية أبنائهم، وتعليمهم، والتوقف عن إيذاء ابنها وغيره من الأطفال، مؤكدة أن ابنها يعاني منذ وقت طويل من الايذاء النفسي.

ويعاني الطفل الأسترالي "كوادن" من مرض " Achondroplasia"، وهو اضطراب يمنع نمو الغضروف والعظام بشكلها الطبيعي، كما أوضح موقع "healthline"المختص في المعلومات الطبية.

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ويتميز أصحاب هذا المرض بقصر اليدين والقدمين، مع كبر حجم الرأس، إلى جانب عدد من المشاكل الصحية، الخاصة بالتنفس أو انحاء العمود الفقري.

-مساعدات مختلفة لدعم الطفل

تخطت مشاهدة إلى أكثر من 18 مليون حتى الآن، ولاقى الطفل دعم كبير من المتابعين، وتواصل فريق لعبة الرجبي الامريكية " Indigenous All Stars" مع الأم، لاحضاره إلى مخيم التدريب، مؤكدين أنه سوف يمسك يد قائد الفريق أثناء مباراة السوبر غدًا السبت.

وأقدم عدد من المتعاطفين مع الطفل، بجمع تبرعات، تخطت 170 ألف دولار.

فيما نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسمة للطفل، وهو يحمل قوى من داخله، تشجيعًا له لمواجهة المجتمع من حوله.

وأصدرت الأم بيانًا على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، حيث شكرت فيه جميع المتابعين، على تشجيعهم لابنها، ووجهت رسالة إلى العالم بضرورة "وقف البلطجة" على المرضى.