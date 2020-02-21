المصمم Tommy Hilfiger يحاور المحجبات وممتلئات الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2020 02:36 مساءً - شارك المصمم الأمريكي Tommy Hilfiger في أسبوع لندن لموضة خريف وشتاء 2020 بمجموعة لا تخرج كثيراً عن أسلوبه الخاص الذي عرف به منذ إطلاق علامته التجارية التي تحمل الاسم نفسه في عام 1985 فهو رائد للأسلوب الأمريكي الكلاسيكي المستوحى من ثقافة البوب مع اندفاعه الدائم لكسر التقليدي والاحتفال بالتفرد وروح الشباب والتنوع العمري الذي يخاطب به العالم .

مجموعة Tommy Hilfiger في أسبوع لندن لموضة خريف وشتاء 2020





وما يميز هذه المجموعة هو الاستخدام الواضح لطرق الإنتاج المستدامة واعتماد حوالي 75% من الثياب والأكسسوارات على المواد العضوية مثل القطن والصوف النقي مع التركيز على الأنسجة المعاد تدويرها والدنيم القديم المغسول ,أما النقوش والألوان فإنها ذات الزخارف المميزة لهذه العلامة ومنها ألوان العلم الأمريكي والطبعات البحرية وخطوط أكسفورد وتدرجات الأزرق الذي يتمازج مع الأبيض والأحمر ليشكل لوحات سوريالية صاخبة .

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مجموعة Tommy Hilfiger في أسبوع لندن لموضة خريف وشتاء 2020



وقد كان للعارضة ناعومي كامبل ( 49 عاماً) حضورا مميزاً فقد كانت هي القائدة للعارضات وظهرت بثياب رياضية فضفاضة ومتوهجة بالأصفر النيوني والرمادي الذي كان يشع تحت أضواء المنصة مع حذاء رياضي مرتفع الكعب وظهر معها مجاميع العارضين والعارضات في ثياب بعضها كلاسيكي يغلب عليه اللون الأزرق والأبيض والبعض الآخر شبابي ورياضي مرح يضم ثياباً وأكسسوارات ملونة بمزاج متفائل مع شورت البرمودا والسراويل الضيقة والفضفاضة وثياب الجينز والسترات اللامعة والقبعات الطريفة جنباً إلى جنب مع الأطقم الكلاسيكية التي تناسب المشاوير الرسمية ولم يغفل المصمم النساء الممتلئات وقدم لهن تشكيلة متنوعة تراعي حاجتهن للأناقة المناسبة لأشكال أجسامهن, وكان ثمة حضور أيضا للعارضة الصومالية ( حليمة عدن ) التي ظهرت بثياب محتشمة مع غطاء على الرأس في محاولة من المصمم لمحاورة النساء المسلمات وتقديم ثياب وأكسسوارات تراعي أسلوبهن الخاص في اللبس .

ناعومي كامبل

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