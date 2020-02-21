منها السلطة والعصير.. فوائد النعناع في إنقاص الوزن وعلاج الاكتئاب

دائما ما يبحث أصحاب الحمية الغذائية عن نباتات لتناولها لها مذاق جيد ولا تساعد في زيادة الوزن.

ويعتبر النعناع، من النباتات المستخدمة على نطاق واسع لأغراض الطهي، بجانب استعماله لأغراض طبية، كما تتميز أوراق النعناع بانخفاض سعراتها الحرارية، وبسبب المحتوى الغني بالألياف، يمكن أن يساعد النعناع في منع عسر الهضم، وتقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة، والحد من خطر زيادة الوزن والسمنة، بحسب ما نشره موقع "Boldsky"، المعني بالأخبار الصحية.

وبالإضافة إلى فوائده الكثيرة، يمتاز النعناع بنكهة جيدة، حيث يمكن أن يستخدم كمعطر في بعض معاجين الأسنان، علاوة أن نكهة أوراق النعناع تساهم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي والاكتئاب والإعياء والغثيان.

كما كشفت الأبحاث أيضا أن أوراق النعناع تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات بالإضافة إلى فوائدها الصحية العديدة.

وتقدم "هم"،، بعض الاستخدامات للنعناع.

سلطة النعناع

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يمكن إضافة أوراق نعناع طازجة إلى السلطة الخضراء من أجل الوقاية من انتفاخ المعدة، بالإضافة إلى فائدة إنقاص الوزن، لكن يجب أيضا التقليل من الوجبات الغذائية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية العالية.

شاي النعناع

يمكن إعداد الشاي باستخدام أوراق النعناع المجففة أو الطازجة، وفي حالة الشاي بالنعناع الطازج، يتم إضافة أوراق النعناع إلى الماء المغلي، ثم يتم الغلي مرة أخرى لفترة من الوقت، وبعد التقليب يتم تصفيته، أما في حالة استخدام أوراق النعناع المجففة، فيتم إضافتها إلى الماء المغلي وينقع فيه لمدة 10 دقائق، ثم يتم تصفيته قبل الشرب.

تشير الدراسات إلى أنه يمكن تناول من 2-3 أكواب من الشاي بالنعناع يوميا للحصول على أفضل النتائج.

عصير النعناع

يتم مزج مجموعة من أوراق النعناع وأوراق الكزبرة، وتضرب في الخلاط مع كوب ماء وقليل من الملح والفلفل الأسود، ويتم تناول كوب واحد فقط في الصباح الباكر ويمكن أن تضاف إليه نصف ليمونة.