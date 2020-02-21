فيديو.. "شيلني يا حسام".. طلب شيرين من زوجها في آخر حفلاتها.. ومعلقات: كلنا عايزين نتشال

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، آخر حفلاتها الغنائية، في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت، وأطلت بفستان من اللون الرمادي اللامع، وكعادتها تحدثت عن زوجها الفنان حسام حبيب. حيث تحرص دائما على للحديث عنه وعن حبها له.

وخروجا عن المعتاد، حرص زوج الفنانة على مرافقتها إلى الحفل، لتفاجئ شيرين زوجها وجمهورها، بطلب غير متوقع، وهي على خشبة المسرح في منتصف الحفل الغنائي.

"حسام.. ممكن تيجي تشيلني، عايزة انزل تحت"، جملة قالتها شيرين، وقابلها الجمهور بتصفيق حاد، وما كان من زوجها الذي كان واقفا أسفل خشبة المسرح، إلا أن وافق على طلبها على الفور.

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وترك حسام حبيب، هاتفه المحمول الذي كان يستخدمه في تصوير زوجته، وصعد إلى خشبة المسرح وسط تصفيق حاد من الجمهور، وطلبت "شيرين" من الجميع الالتزام بمكانه، قبل أن تنزل من على أذرع زوجها وصولا للأرض.

وانتشر المقطع المصور الذي وثق لحظة نزول شيرين عبدالوهاب، محمولة على يد زوجها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر رواد "السوشيال ميديا"، عن إعجابهم بالرومانسية والتعبير عن الحب بين الزوجين أمام جمهور عريض.

وكان من بين التعليقات على الفيديو، "والله الراجل الحنين إلي بيدلع مراته دا رزق أوي"، و"أنا عايزة واحد زي حسام"، و"كلنا عايزين نتشال يا حسام"، و"بجد ربنا عوضها خير بحسام"، و"بيعاملها بطيبة وإحساس وبيدلعها قدام الناس أهو عادي".