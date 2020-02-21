تخلصت من هذه العادة فخسرت 70 كيلو من وزنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
تخلصت أسترالية مدمنة مشروبات غازية من نحو 70 كيلوجراماً من وزنها بالامتناع عن تناول مشروبها المفضل.
وكانت كاريسا سانتيانو تشرب نحو 30 لتراً من المشروبات الغازية أسبوعياً، ووصل وزنها إلى 127 كيلوغراماً، لكنهت قررت الإقلاع عن هذه العادة، وشرب الماء بدل المشروبات الغازية، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".
وتقول كاريسا إن التخلص من الوزن الزائد ساعدها في علاج الاكتئاب، واستعادة ثقتها في نفسها، والعثور على فتى أحلامها بعدما استعادت رشاقتها.
واعتادت كاريسا أن تبدأ يومها بمشروب غازي، وعلاوة على ذلك، كانت تأكل الشوكولاتة المحملة بالسعرات الحرارية والرقائق والوجبات الجاهزة.
ونصحها الطبيب بالتوقف عن تناول المشروبات الغازية، وبمجرد تخليها عنها، بدأ وزنها يتناقص بشكل سريع، رغم أنها لم تتوقف نهائياً عن تناول الوجبات السريعة والشطائر.
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