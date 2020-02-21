للنساء فقط.. الإفتاء تجيب عن الوقت المناسب لتأدية السيدات صلاة الجمعة

تفضل بعض المسلمات،أداء صلاة الجمعة جماعة في بيوتهن، لانشغالهن بالمهام المنزلية، وسط تساؤلات حول التوقيت المناسب لتأديتها.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال: "هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته؟"، في الفتوى رقم 2224، المنشور عبر الموقع الرسمي للدار، موضحة أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء أصلًا.

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استشهدت "الإفتاء"، بقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".

وأوضحت الفتوى، أن المرأة يجوز لها صلاة الظهر بعد دخول وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.