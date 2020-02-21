محاذير قبل تناول عقار فياجرا

على الرغم من أهمية دواء فياجرا لبعض الرجال، فإن عند تناوله يجب اتباع إرشادات معينة، وكذلك هناك محاذير يجب وضعها في الاعتبار قبل أخذ الدواء، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع الدواء "فياجرا".

محاذير تناول الفياجرا

لديك أو عانيت من مشكلات في القلب مثل النوبة القلبية.

عدم انتظام ضربات القلب أو الذبحة الصدرية أو ألم في الصدر أو تضييق الصمام الأبهري أو قصور القلب.

خضعت لعملية جراحية في القلب خلال الـ6 أشهر الماضية.

لديك ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

كان لديك سكتة دماغية.

لديك انخفاض في ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم.

شكل العضو الذكري مشوه.

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استمر الانتصاب لأكثر من 4 ساعات.

لديك مشاكل مع خلايا الدم مثل الخلايا المنجلية.

فقر الدم، المايلوما المتعددة، أو سرطان الدم.

لديك التهاب الشبكية الصباغي، وهو مرض وراثي نادر.

أمراض العين، بما في ذلك مشكلة في العين.

تعاني من النزيف.

لديك أو كان لديك قد قرحة في المعدة.

لديك مشاكل في الكبد.

لديك مشاكل في الكلى أو تغسل الكلى.