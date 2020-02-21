الامارات | الموت يفجع "سلطان الطرب" جورج وسوف

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع "سلطان الطرب" جورج وسوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فُجع الفنان السوري جورج وسف "سلطان الطرب" اليوم، بوفاة والدته السيدة فرحة متعب الصدي، عن عمر يناهز الـ82 عاماً. وسيصلى على جثمانها في مسقط رأس سلطان الطرب في منطقة الكفرون السورية، وكان وسوف، قد خسر والده بديع أسعد وسوف قبل 4 سنوات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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