كيم كرداشيان وشقيقاتها يتألقن بإطلالات ساحرة وتساؤلات حول الأجمل فيهن

ها هي النجمة كيم كارداشيان kim kardashian تتألق برفقة شقيقاتها ووالدتها باطلالات كاجوال وعصرية في الوقت عينه. فسحرتنا بجرأتها المعهودة واختيارها موضة الملابس الضيقة، في حين تألقت كورتني وكلوي بتصاميم جلدية فاخرة.انطلاقا من هنا، رصدنا لك اناقة النجمة كيم كارداشيان وشقيقاتها باطلالات ساحرة من خلال القطع المميزة التي تمايلن بها. فمن بدت الاجمل؟

في أحدث إطلالة لها في أسبوع الموضة، تمايلت كيم كارداشيان kim Kardashian بموضة اللون الاصفر الفاتح من خلال الفستان الضيق الذي يظهر مفاتن جسمها مع القصة التي تتخطى حدود الكاحل. فهذا التصميم الملفت بالياقة العالية والاقمشة المزمومة خصوصاً على منطقة الصدر جعل اطلالتها في غاية التميز، ولم تتخلى عن الصتدل المفرغ ذات السلاسل الرفيعة والذهبية التي تلتف على الكاحل لاستكمال أناقتك.

بدورها اختارت والدة كيم كارداشيان kim Kardashian بدلة رسمية سوداء مع البنطلون الضيق والبلايزر المستقيمة مع الياقة الساتان. أما كلوي كارداشيان فبدت ملفتة بموضة التصاميم الجلدية النيود واختارت البنطلون الضيق والبلايزر الطويلة الواسعة مع التوب الزهرية الضيقة والنيود ايضاً. في حين تمايلت كورتني كرداشيان بموضة التصاميم الجلدية السوداء مع البنطلون الضيق والجاكيت الواسعة التي تتخطى حدود الخصر.

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