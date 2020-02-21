الجينز ذو الأرجل البالونية أحدث صيحات موضة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يمثل الجينز ذو الأرجل البالونية “Balloon Leg Jeans” نجم الموضة النسائية في عام 2020 ليمنح المرأة مظهرا رشيقا وإطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت مجلة “Elle” أن الجينز ذا الأرجل البالونية يمتاز بقصة ذات وسط عال ليسلط الضوء على الوسط باعتباره أنحف موضع بالجسم، في حين تمتاز الأرجل بقصة واسعة عند الفخذ، ثم تضيق باتجاه الكاحل، على غرار حرف O.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الجينز يعمل على إطالة القوام بصريا، ما يجعله يبدو أكثر نحافة ورشاقة. كما يمكن تدعيم هذا التأثير من خلال ارتداء حذاء ذي كعب عال.
ويتناغم الجينز ذو الأرجل البالونية مع قطع فوقية ذات قصّة ضيقة مثل بلوفر أو تيشيرت يساير خطوط القوام، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.
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