هل تعاني من المسام الواسعة؟.. إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد المسام الكبيرة مشكلة شائعة تفسد جمال البشرة. فما أسبابها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت مجلة "بريجيت" الألمانية أن مشكلة المسام الكبيرة تؤرق البشرة الدهنية والمختلطة في المقام الأول، مشيرة إلى أنها تحدث بسبب زيادة الإفرازات الدهنية؛ حيث تؤدي الإفرازات الدهنية إلى انسداد المسام وارتخاء أنسجتها، ومن ثم اتساعها.

ومن العوامل، التي تحفز زيادة إنتاج الإفرازات الدهنية ومن ثم اتساع المسام، التدخين وشرب الخمر وأشعة الشمس والتوتر النفسي.

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ويمكن مواجهة المسام الكبيرة من خلال تنظيف البشرة جيدا لتخليصها من الإفرازات الدهنية وبقايا المكياج، وذلك باستخدام ما يعرف "بماء الميسيلار"، الذي يعمل على تنظيف المسام على نحو عميق.

كما ينبغي أيضا تطبيق ماسك من "الطين الطبي" من وقت لآخر؛ حيث إنه يقوم بتنظيف المسام بشكل عميق.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد حمام البخار سلاحا فعالا لمحاربة المسام الكبيرة؛ حيث يعمل بخار الماء على تنظيف المسام من الأوساخ والإفرازات الدهنية بشكل مثالي.

ومن ناحية أخرى، يمكن إخفاء المسام الكبيرة بواسطة المكياج؛ حيث تعمل كريمات الأساس من نوع BB أو CC على إخفاء المسام الكبيرة من دون أن تتسبب في انسدادها.