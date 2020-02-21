حيل فعالة لحماية كبار السن من السقوط

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد السقوط من المخاطر، التي يتعرض لها كبار السن بصفة خاصة، وذلك بسبب تراجع القوة الجسدية وتدهور القدرة على التوازن. ونظرا لأن معظم حالات السقوط تقع في المنزل، فإنه ينبغي تهيئة المنزل لكبار السن بحيث يكون آمنا له ويحميه من السقوط.

وأوضح البروفيسور كليمنس بيكر، كبير أطباء إعادة تأهيل كبار السن بمستشفى روبرت بوش بمدينة شتوتجارت الألمانية، أن كبار السن يعانون من ضعف القوة في كثير من الحالات ويواجهون مشاكل في الحفاظ على التوازن.

منومات ومسكنات

وأضاف بيكر أن المنومات والمسكنات وكذلك أدوية ضغط الدم يمكن أن تؤثر أيضا على التوازن والقوة، مشيرا إلى أنه يمكن لكبار السن اختبار قدرتهم الخاصة من خلال القاعدة التالية: إذا احتاج المرء إلى أكثر من 10 ثوان للمشي لمسافة 10 أمتار، فينبغي عليه توخي الحذر من السقوط.

ومن جانبه، قال إرهارد هاكلر، من الرابطة الألمانية لمساعدة كبار السن، أنه إذا كان المُسن يتناول عدة أدوية، فيتعين عليه التحدث إلى الطبيب حول قدرته على الحركة، مشددا على ضرورة استشارة طبيب العيون بانتظام لاكتشاف أمراض العيون مثل الجلوكوما في الوقت المناسب.

كما أكد هاكلر على أهمية ممارسة الرياضات، التي تعمل على تنمية مهارات التوازن، مثل "تاي تشي" “Tai Chi” و"تشي جونج" “Chi Gung”.

حذاء مناسب

وأضاف هاكلر أن حالات سقوط كبار السن تحدث غالبا في المنزل بنسبة تصل إلى 90%، مشيرا إلى أن حذاء المنزل المناسب يعد من التدابير المهمة للحماية من السقوط؛ حيث يجب أن يوفر الحذاء دعما مناسبا للقدم، ويفضل أن يمتاز الحذاء بقابلية تعديل المقاس.

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ويمكن أيضا ارتداء الجوارب ذات النعال غير القابلة للانزلاق أثناء النوم للذهاب بها إلى المرحاض بالليل. ومن المفيد أيضا تعليق المقابض ومساند للذراع في الأماكن الرطبة مثل الحمام، في حين يمكن الاستعانة بمقعد الدرج في حال عدم التمكن من صعود الدرج أو عند الحاجة لمساعدة شخص آخر، فضلا عن إمكانية الاستعانة بمشاية كبار السن.

ويمكن أيضا زيادة الأمان في المنزل من خلال العلامات، كاستخدام شريط لاصق أصفر اللون لإبراز درجات السلم، بالإضافة إلى تركيب مقبض يد.

تحسين الإضاءة

ومن التدابير المهمة أيضا تحسين إضاءة المنزل في جميع زواياه وطرقه وخاصة المؤدية إلى المرحاض أو الدرج. وينبغي ألا تكون الإضاءة خافتة أو مبهرة بشكل يعيق الرؤية الواضحة وتحديد الاتجاه.

ونظرا لأن معظم حالات السقوط تحدث ليلا، فإنه يمكن الاستعانة بالمصابيح المزودة بتقنيات كشف الحركة.

وتلعب أرضية الممرات دورا مهما في حماية كبار السن من السقوط؛ لذا يتعين ألا تكون أرضيات الطريق ناعمة جدا، مع مراعاة إزالة كل ما قد يعيق المُسن أثناء المشي كالأسلاك والكابلات، كما ينبغي ألا تكون حواف السجاد مرتفعة، بينما يمكن تأمين أرضية ممرات المنزل بمواد مانعة للانزلاق وفرش لاصق.