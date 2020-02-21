طبيب نفسي عن "طفلة حرائق كفرالشيخ": تعانى من اضطراب وحرمان عاطفي

حرائق مستمرة، لغز حير أهل قرية "45" الشراقوة، بمدينة الحامول، بكفر الشيخ، بعد التهام الحرائق المنازل المختلفة، حتى يكتشف أهل القرى أن سبب 12 حريقا طفلة في الصف السادس الابتدائى، على سبيل اللهو والعبث، وبسبب شغفها بهذا الفعل.

حلل الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، حالة الطفلة، مشيرا إلى أنها تعاني من مرض يطلق عليه اضطراب بيرومانيا "هوس الحرائق"، وينتج من الحرمان العاطفى ويبدأ في القيام بعمليات تعويضية مثل الحرق والذي تعوض به الفقدان الذي تشعر به.

وتابع "فرويز"، لـ "هُن"، أن الطفلة في عمر المراهقة إذا كانت تعاني من أي مشكلات مع أهلها مثل ضعف التواصل أو تفضيل الأشقاء عليها أو تعرضها للمعاملة السيئة كل ذلك يعرضها للقيام بمثل هذه الأفعال.

ومن الأعراض التي تظهر على المصابين بمثل هذا الاضطراب: الانطوائية، محاولة الابتعاد عن أهلها، اضطرابات في النوم والأكل، صوتها ضعيف، حزينة دائمًا، ويبدأ معها الاضطراب بإشعال النيران ومشاهدتها، مضيفًا أنه كلما يزيد الضغط تزداد في القيام بمثل هذه الأفعال.

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ونصح "فرويز" بضرورة اللجوء إلى طبيب نفسى للمساعدة في علاج الحالات التي تعانى من مثل هذا الاضطراب.

وكان قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ، كشف لغز 12 حريقا فى قرية "45" الشراقوة، بمدينة الحامول، بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وتبين أن طفلة فى الصف السادس الابتدائي، وراء اشتعال النيران، ونشوب تلك الحرائق على فترات زمنية متقاربة، وتبين أن نفذت تلك الوقائع على سبيل اللهو والعبث، وشغفها بردود أفعال الأهالي بتلك القوى غير الطبيعية. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.