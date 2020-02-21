طريقة عمل فطائر الكوسة

تعتبر فطائر الكوسة من الأطعمة الشهية، فضًلا عن أنها تحتوي على عناصر غذائية وتناسب الأطفال وكذلك الكبار، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير فطائر الكوسة 3 أكواب دقيق ملح 1 ملعقة كبيرة خميرة بيض ربع كوب سمنة زيت للقلي للحشوة 1 كوب جبنة رومي 1 كوب جبنة موتزاريلا Advertisements 1 كوب كوسة مبشورة طريقة تحضير فطائر الكوسة في العجان يخلط البيض مع السمنة واللبن والخميرة ورشة الملح يضاف الدقيق تدريجيا حتى الحصول على قوام العجينة وتترك حتى تخمر ثم تقطع دوائر وتحشى الدوائر بالجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي والكوسة المبشورة ثم تغلق لنحصل على شكل نصف دائرة وتفرد بالنشابة قليلا ثم تقلى في قليل من زيت القلي على الجهتين وتقدم ساخنة

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