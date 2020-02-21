منها المكسرات.. أطعمة ومشروبات تناولها فور التبرع بالدم

التبرع بالدم له عدد من البروتوكولات التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الجسم وتحديدًا في نوعية الأطعمة التي يجب تناولها فور سحب الدم.

وهناك قائمة تشمل 5 أطعمة ومشروبات، من الضروري تناولها بعد التبرع بالدم، كما أنه يجب توافر شروط معينة في الشخص الذي سيتبرع بدمه، أبرزها ألا يقل وزنه عن 50 كيلوجراما وأن يكون عمره من 18 لـ 65 ولا يعاني من أي أمراض معدية، وفقًا تقرير نشره موقع "سبوون يونفرسيتي".

وأضاف التقرير أن الشخص الذي يتبرع بالدم يجب أن يتناول أنواعا معينة من الطعام والشراب، لتعويض جسمه العناصر التي فقدها، ويعيد إليه الطاقة والحيوية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأطعمة والمشروبات تجعل عملية التبرع غير مخيفة، خصوصا بعد الشائعات التي يتداولها الأشخاص من خطورة التبرع بالدم، وضمت القائمة الأطعمة الخمس التالية:

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السبانخ

تحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التي تساعد في تعزيز صحة الجسم.

العصائر

تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية، ومنها عصير البرتقال، الجوافة، المانجو، الحليب.

الأفوكادو

علاوة على كونها لذيذة، فهي فاكهة مليئة بأوميجا 3، والأفوكادو غني بالدهون الصحية والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

المكسرات

تعتبر من أهم أنواع الأطعمة الغنية بالعناصر والفيتامينات التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأنيميا وضعف الجسم.

المخبوزات المحلاة

تحتوي على السكر والزبدة والدقيق التي بحد ذاتها تمثل الطاقة والحرارة في الجسم.