اعتبرها السادات من شهداء الوطن.. معلومات عن الإعلامية سلوى حجازي في ذكراها

47 عامًا، مرت على رحيل المذيعة والشاعرة سلوى حجازي، التي قدمت عددًا من البرامج التليفزيونية، كبرنامج "عصافير الجنة"، وهو برنامج خاص بالأطفال، ولقي شهرة واسعة، إلى جانب العديد من البرامج الفنية، كبرنامج "ريبورتاج"، والفن والحياة، وسهرة الأصدقاء، إلى جانب تمثيلها التليفزيون العربي في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية.

ويتزامن اليوم 21 فبراير، ذكرى وفاة الإعلامية سلوى حجازي، والتي توفيت عام 1973، ويُقدم "هُن" أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية، وفقًا لموقع الهيئة الوطنية للإذاعة.

- ولدت سلوى حجازي، في 1 يناير عام 1933، بالقاهرة.

- تخرجت في مدرسة الليسيه فرانسيه الفرنسية.

- وكانت من أوائل الخريجين في المعهد العالي للنقد الفني.

صدر لها ديوان شعر بالفرنسية ترجم إلى العربية هو "ظلال وضوء"، باللغة الفرنسية "Ombres et clarté"، وكان الشاعر كامل الشناوي من كتب مقدمته.

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- قدمت عددا من البرامج الشهيرة آنذاك منها "شريط تسجيل"، "العالم يغني"، "المجلة الفنية" و"عصافير الجنة"، برنامج للأطفال حاز شهرة واسعة.

- حصلت على الميدالية الذهبية عام 1964 من أكاديمية الشعر الفرنسية، كما حصلت على الميدالية الذهبية عام 1965 في مسابقة الشعر الفرنسي الدولي.

- منحها الرئيس أنور السادات بعد وفاتها وسام العمل من الدرجة الثانية باعتبارها من شهداء الوطن.

- كتب فيها الشاعر الكبير فؤاد حداد قصيدة في رثائها بعنوان "سلوى العزيزة".

- توفيت في 21 فبراير 1973 حين كانت في طريق عودتها من بعثة للتليفزيون العربي إلى ليبيا بسبب صاروخ إسرائيلي عام 1973، عندما أسقطت طائرات الفانتوم الإسرائيلية الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية عمدا فوق سيناء المحتلة آنذاك، وهو ما عُرف بحادث طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 114.