تعتبر شوربة البقوليات، من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل شوربة البقوليات، على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير شوربة البقوليات 2 كوب بقوليات حمص مسلوق فاصوليا بيضا مسلوقة عدس أصفر لوبيا مسلوقة فاصوليا حمراء مسلوقة بصل 2 كرفس 3 صلصة طماطم Advertisements 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 2 جزر بطاطس نصف كوب بسلة مسلوقة مكعب مرق طريقة عمل شوربة البقوليات - يشوح البصل والجزر والبطاطس في زيت الزيتون - يضاف العدس والصلصة والمرقة - تضاف البسلة واللوبيا والحمص والفاصولياء البيضاء والفاصولياء الحمراء - تترك على النار حتى تمام الطهي - يضاف الكرفس وتترك حتى الغليان - تقدم ساخنة

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