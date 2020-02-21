"لوحات ومشغولات يدوية".. مواهب استثنائية بأنامل فتيات دار القاصرات للأيتام

بأناملهن صنعن مشغولات يدوية استثنائية، ولوحات ورسومات متفردة، لتبرز مواهب فتيات مؤسسة القاصرات للأيتام بعين شمس، لتخلقن من المعاناة طريقا للنور، ما شجع علياء عبدالبديع، رئيس الرعاية بالمؤسسة، تتواصل مع جهات لتنمية مهارات الفتيات.

"مكتبة مصر العامة تكفلت بكورس رسم مجانى للبنات"، بهذه الكلمات تبدأ "علياء" حديثها لـ"الوطن"، لافتة إلى أن المسؤولين فى المكتبة، تعهدوا بعمل معرض لعرض منتجات الفتيات.

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تحكى أنها كانت تحضر صالونا ثقافيا فى المكتبة، أثناء رحلة بحثها عن جهة تتبنى الفتيات، وتُنمي مواهبهن، فى ظل محدودية إمكانيات المؤسسة، وعرضت أعمال البنات على المسؤولين هناك، وتحمسوا لها، ليس هذا فقط، بل وإرسال طبيب تأهيل نفسي لهن، مرة كل شهر، لتقديم محاضرة داخل المؤسسة.

تحرص على تطوير أداء الفتيات داخل المؤسسة التى تضم مدرسة إعدادى وثانوي، تحت إشراف الإدارة التعليمية التى ترسل لهن مدرسين، خاصة أن التردد على الشارع محدود جدا: "بنخاف عليهم وبنحاول نوفر لهم كل حاجة داخل الدار"، 10 فتيات كدفعة أولى، ثم زيادة العدد تدريجيا: "قالوا لو نجحنا هنزود العدد والأنشطة".

تتلقى الفتيات أيضاً تدريب رقص معاصر، داخل إحدى المدارس بمنطقة المهندسين، استعدادا لتقديم عروض فنية ضمن مشروع أطفال بلا مأوى.