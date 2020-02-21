"شيشة ورقص داخل مدارس".. خبير تربوي: يذكرني بمسرحية "مدرسة المشاغبين"

"رقص وشرب شيشة".. مشاهد تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لطلاب يشاهدون مقطع رقص عبر شاشة ذكية بفصل مدرسي، بمحافظة المنوفية، ومشهد آخر وجود شيشة بإحدى مدارس مدينة 6 أكتوبر.

معاقبة طلبة فيديوهات الرقص بالفصل 15 يومًا

وجرى إثبات حالة الواقعة الأولى بالمدرسة، عن طريق مشرف الدور قبل نشر الفيديو، إلى أن المدرسة عاقبت الطلاب، بما كانت تعتقد أنه أقصى حد في اللائحة، وهو الفصل 3 أيام، ولكن بعدما علمت الإدارة التعليمية بالواقعة، طبقت أقصى عقوبة في اللائحة، بالفصل 15 يومًا، وجرى إبلاغ المحافظ بالواقعة، وأصدر قرارا بإحالة الواقعة إلى التحقيق، واستبعاد مدير المدرسة، والمشرفين إلى حين انتهاء التحقيقات.

الواقعة الثانية شيشة داخل فصل دراسي

الواقعة الثانية، صورة أخرى جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشيشة ومعسل داخل أحد الفصول المدرسية، لطلاب المرحلة الاعدادية، التقطتها معلمة الاقتصاد المنزلي، ونشرتها عبر "فيسبوك"، واتخذت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

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خبير تربوي: واقعة الشيسشة تشبه مدرسة المشاغبين

علق محمد محسن، خبير تربوي، على الواقعتين، أن غياب الإشراف داخل الفصول الدراسية، من أكثر أسباب انتشار مثل هذه الوقائع في المدارس، مضيفًا في حديثه لـ"هُن"، إلى غياب دور التوعية من الأهل، وهذا يزيد من تأثر الطلبة بإصدقاء السوء، والرغبة المستمرة في التقليد.

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وأكد أن هذه الأفعال عندما تصدر من طلبة في مرحلة المراهقة، يرجع ذلك إلى غياب الوعي، مع ضرورة التوجيه المستمر من المدرسة والآباء في المنزل، "موقف الشيشة بيفكرني بمشهد مسرحية مدرسة المشاغبين".

التعليم تعلق على واقعتي الرقص والشيشة: لابد من ضبط سلوك الطلاب

وشدد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، خلال مداخله هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" على أهمية ضبط سلوك الطلاب داخل المدارس، والاهتمام بالجانب القيمي والأخلاقي.

وأشار حجازي، لصحة واقعة وجود شيشة داخل إحدى مدارس بمدينة 6 أكتوبر، وذكر أنه جرى إحالة المعلم للتحقيق، بالإضافة إلى مدير المدرسة وعدد من المشرفين، مستنكرًا: "إزاي ده حصل، ده المدرس قاعد كأنه في غرزة وليس في فصل مدرسي، كما أن كل مخطئ سينال عقابه" مشددًا على أن المدرس صاحب الواقعة، سينال أشد العقاب.

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