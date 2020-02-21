الامارات | «كافيه بتيل».. قائمة جديدة من أطباق العشاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «كافيه بتيل».. قائمة جديدة من أطباق العشاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم «كافيه بتيل» قائمة جديدة من أطباق العشاء المحددة مسبقاً، والمؤلفة من ثلاثة أطباق صحية وشهية، لتشكل خياراً مثالياً لتناول العشاء مع الزملاء، بعد يومٍ طويلٍ من العمل، أو الاسترخاء بصحبة العائلة والأصدقاء.

وتعكس القائمة الجديدة تقاليد الضيافة العربية الأصيلة، وإرث المطبخ الإيطالي العريق، حيث تتألف من ثلاثة أطباق شهية وغنية بالنكهات الموسمية، لتجسّد التزام علامة «بتيل» بإبداع أشهى الأطباق المبتكرة. وتشمل أبرز خيارات المقبلات طبق جبنة الحلوم مع بروسكيتا الأفوكادو، بالإضافة إلى طبق المطعم المميز من حساء العدس بالتوابل العطرية. وبالنسبة للأطباق الرئيسة، يمكن للضيوف التلذذ بطبق باستا ريجاتوني بصلصة أرببياتا.

وتتوافر قائمة العشاء الجديدة المحددة مسبقاً، والمؤلفة من ثلاثة أطباق في كل فروع «كافيه بتيل» في الإمارات، يومياً من الساعة الـ3 ظهراً.