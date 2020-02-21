الامارات | غيث الهايم: برامج المواهب لا تصنع نجوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن غيث الهايم: برامج المواهب لا تصنع نجوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الفنان الإماراتي غيث الهايم فيديو كليب أغنيته الجديدة «ما عاش»، من ألحانه، وكلمات الشاعر رامي العبودي، وتوزيع حاتم المنصور، كما يحضر لأغنيتين جديدتين سيطرحهما قريباً.

وأشار الهايم، في بيان صحافي، إلى أن الأغنية مميزة جداً في محتواها وألحانها وتوزيعها، مضيفاً أن كلماتها تعبر عن مرحلة مر بها في حياته، وجاءت في وقتها المناسب لتعكس الإحساس الذي عاشه كثيراً.

من جهة أخرى، عبّر الهايم عن شغفه بالفن ومحبته له، وأكد أنه لا يستطيع الابتعاد عنه، على الرغم من أنه طيار، موضحاً أنه بدأ الغناء في سن التاسعة في مسابقة مدرسية، لكنه توقف عن الغناء حتى سن الثامنة عشرة.

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وأضاف: «الفن يخلق مع الإنسان مثل الروح، مهما حاولت أن تبتعد عنه فلن تستطيع، لدي طموح فني كبير وأهداف أطمح لها، كما أنني أحب الطيران كثيراً وأحب التميز في مجتمعي، لماذا لا أكون طياراً وفنانا؟ لقد تعودنا في الإمارات أن يكون الرقم واحد نصب أعيننا».

وحول موقفه من المشاركة في برامج المواهب، قال: «برامج المواهب جميلة، لكني لم أشارك فيها لأنها لا تناسبني، أنا لا أبحث عن الشهرة، وتلك البرامج على الرغم من جماليتها إلا أنها لا تستطيع صناعة نجم، كما أنها ظلمت الكثير من المواهب، وسببت إحباطاً نفسياً للبعض الآخر».

وعن قلة أعماله، أوضح الهايم أنه طرح أول أغنية رسمية في عام 2012 بعنوان «يا روح روحي»، مضيفاً «لدي حالياً تسع أغانٍ.. أنا قصرت بحق الفن وأعترف بهذا الشيء، حيث مررت بفترة لم أركز خلالها، ولم تكن الرؤية واضحة، فتخبطت كثيراً، لكن الفترة المقبلة توجد خطط، وهناك مجهودات ستبذل إن شاء الله».

- «قصَّرتُ بحق الفن، وأعترف بهذا الشيء».