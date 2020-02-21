الامارات | «السلق للمحترفين».. أهداف سامية تعزّز الموروث الشعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلق للمحترفين».. أهداف سامية تعزّز الموروث الشعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أن «بطولة السلق التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تنطلق من أهداف سامية لتعزيز الموروث الشعبي».

وتقام في دورة المرموم بدبي، غداً، نهائيات بطولة السلق 2020، التي تشهد إقامة ستة أشواط لتحديد هوية الفائزين في موسم حافل بالإثارة والندية عقب اكتمال قائمة المتأهلين.

وتشمل الأشواط الستة لفئتي المحترفين والهواة، شوطي الذكور والإناث لمسافة 1000 متر للمحترفين، وشوطي الذكور والإناث لمسافة 2500 متر للذكور والإناث، وشوطي الذكور والإناث لمسافة 2500 متر للهواة.

وتتميز البطولة بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص بهذا النوع من السلق، من داخل الدولة ومن الخارج أيضاً بمشاركة بارزة من المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية الأخرى.

وأكدت مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أن «النهائيات تعد بتقديم أقوى المنافسات بالنظر للمستويات التي شهدتها التصفيات، والتي عكست مدى الاستعداد والتحضير من المشاركين عبر تدريب السلق من أجل تقديم أفضل الأزمنة، وجاءت الإضافة الأجمل بتواجد أشقائنا من الدول الخليجية الذين زادوا من قوة المنافسات، ونجحت البطولة في تقديم الأهداف السامية التي أقيمت من أجلها عبر تعزيز هذا الموروث الشعبي».

من جانبه، أكد رئيس لجنة بطولة السلق، جمعة المهيري، اكتمال كل الترتيبات من أجل إقامة اليوم الختامي الذي يتوقع أن يكون حافلاً على كل المستويات وفي جميع الأشواط، علماً أنه سيتواصل تطبيق الإجراءات نفسها في التسجيل والمشاركة والتي اختزلت الكثير من الوقت في الأشواط، وأسهمت في تعزيز قوة المنافسات وجذب عشاق هذه الرياضة من مختلف الجنسيات ممّن تواجدوا كمتفرجين.

نتائج أشواط الهواة

تصدّر «ذهب» لمالكه إبراهيم محمد الشوط الأول ذكور، يليه «لايك» لتركي الحارثي، ثم «غيار» لمنصور المزروعي، فيما تصدر «مسار» الشوط الثاني ذكور لمالكه إبراهيم يونس، وجاء ثانياً «كلاش» لتركي الحارثي، وثالثاً «مشغول» لمنصور سالم، وحقق «المترو» لسيف حمد المركز الأول في الشوط الثالث ذكور، وثانياً «درازون» لعبدالله بن سالم، وثالثاً «خطاف» لعبدالله حارب، وتصدر «مشكور» لإبراهيم يونس الشوط الرابع ذكور، وثانياً «تفتيش» لعبدالمجيد المولد، وثالثاً «مروح» لأحمد راشد.

وتصدرت «فرق» لمالكها جابر عوض الشوط الأول إناث، وجاءت ثانية «مصيبة» لأحمد راشد، وثالثاً «الواعية» لمنصور سالم، وحققت «سيطره» لسالم حمد المركز الأول في الشوط الثاني إناث، وثانياً «وسم» لمنصور محمد، وثالثاً «نايت» لعبداللطيف بن سعد. وحققت «ديالا» لعبدالله بن سالم المركز الأول في الشوط الثالث إناث، وثانياً «رعب» لسيف الشامسي، وثالثاً «سيرايز» لسلمان بن سعد. وحققت «إنعاش» لسيف الشامسي المركز الأول في الشوط الرابع إناث، وثانياً «موسكو» لمنصور سالم، وثالثاً «اغتيال» لسعيد حارب.

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نتائج تصفيات المحترفين

تصدّر «برق» لناصر بن دلموك الكتبي الشوط الأول ذكور، وجاء ثانياً «دبل في» للمالك نفسه، وثالثاً «مبدع» لحسن علي، وكسب الشوط الثاني ناصر بن دلموك الكتبي بالمراكز الثلاثة الأولى بواسطة «وضاح»، و«برق»، و«زعفران». وفي الشوط الثالث تفوق «نيران» للشيخ راشد بن أحمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وجاء ثانياً «لهب» لناصر بن دلموك الكتبي، ولم تكمل بقية السلق الشوط، وفي الشوط الرابع كسب ناصر بن دلموك الكتبي المراكز الثلاثة الأولى بواسطة «فلوز»، و«بايلي»، و«كوبر». وفي الشوط الخامس تفوق «اقتحام» للشيخ زايد بن المر آل مكتوم، وجاء ثانياً «جاي تي جيت» لناصر بن دلموك الكتبي، وثالثاً «باكس» للمالك نفسه. وفي الشوط السادس حقق «3» لناصر بن قطامي المركز الأول، وثانياً «بينتسو» لناصر بن دلموك الكتبي، وثالثاً «تيدي» للمالك نفسه.

أشواط النساء

في أشواط الإناث، تصدرت «الريم»، لناصر بن دلموك الكتبي، وجاء ثانياً «نوادر» للشيخة حصة المر بن مكتوم آل مكتوم، وثالثاً «طلقة» لناصر بن دلموك الكتبي، وفي الشوط الثاني كسبت «جمره» لجمعة الجنيبي، وثانياً «ريتاج» لزايد الرميثي، وثالثاً «الرعبي» لناصر بن دلموك الكتبي، وفي الشوط الثالث تفوقت «نجده» للشيخة لطيفة المر بن مكتوم آل مكتوم، وثانياً «فرح» لناصر بن دلموك الكتبي، وثالثاً «هبايب» للمالك نفسه. وفي الشوط الرابع حقق ناصر بن دلموك الكتبي المركزين الأول والثاني بواسطة «شيبا وبينكي»، وثالثاً «4» لحسن بن قطامي، وفي الشوط الخامس كسب ناصر بن دلموك الكتبي المراكز الثلاثة الأولى بواسطة «جولي»، و«كامالا»، و«لورا»، وفي الشوط السادس كسبت «كاندي» لناصر بن دلموك الكتبي المركز الأول، وثانياً «سوابي بيبي» للمالك نفسه، وثالثاً «بلاك هوك» لخالد المهيري.

سعاد إبراهيم درويش:

«أشقاؤنا من الدول الخليجية زادوا من قوة المنافسات».

جمعة المهيري:

«اكتمال الترتيبات كافة للمشهد الختامي المرتقب».

-التصفيات عكست استعداد وتحضير المشاركين عبر تدريب السلق من أجل تقديم أفضل الأزمنة.