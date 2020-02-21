الامارات | مهرجان ليغو يُطلق لعبة «القبض على السارقين»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ليغو يُطلق لعبة «القبض على السارقين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه «دبي فستيفال سيتي مول» دعوة الى العائلات للمشاركة في مهرجان ليغو لقضاء أوقات مسلية ومرحة، حيث يمكن للأطفال بمختلف الأعمار الاطلاع على أحدث مجموعات LEGO City، وكذلك محاولة القبض على السارقين باستخدام طوافات ومغناطيسات ومكعّبات ليغو تصدر أصواتاً وأضواء. وسيتسنى لهم أيضاً استكشاف عالم من الألعاب التي تطلق العنان لمخيّلتهم، والتي ترتكز على مواقع وسيارات وشخصيات من العالم الحقيقي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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