الامارات | «سوشال مان» فيلم إماراتي يكشف أسرار «السوشيال ميديا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوشال مان» فيلم إماراتي يكشف أسرار «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة شركة «غبشة فيلمز» عن آخر أخبار الفيلم السينمائي الإماراتي «سوشال مان»، الذي من المعتزم إطلاقه ضمن موسم الأفلام الصيفي 2020 في دور السينما.

ويذكر أنه قد تم الانتهاء من تصوير ما يقارب ٨٥٪؜ من مشاهد الفيلم، والتي تم تصويرها كاملة في إمارة أبوظبي في مواقع مختلفة، على أن تستكمل الشهر الجاري عمليات تصوير المشاهد المتبقية، حيث يحرص فريق عمل الفيلم بقيادة المخرج الصاعد علي بن مطر على الإعداد الجيد للمشاهد المتبقية وتجهيز كل عوامل النجاح والإجادة واختيار المواقع المتميزة لإظهار الفيلم بأفضل صورة.

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كما يشارك في العمل العديد من النجوم البارزين في ساحة التواصل الاجتماعي مثل سعد عبدالله، خالد عبدالله، مصبح بن هاشم، عيسى عرب وفارس الخالدي، الذين يملكون مهارات تمثيلية لافتة، حيث تم اختيارهم من قبل المخرج ليشكلوا أقرب واقع لقصة الفيلم وأحداثه، وليعبّروا بشكل صادق عن خبايا «السوشال ميديا» وما يجري خلف كواليسها.

وتدور أحداث فيلم «سوشال مان» حول الصراع الدائر بين نجمي السوشيال ميديا فهد وغيث للفوز بنجومية حملة إعلانية لواحدة من كبرى الشركات في البلاد، وتبدأ المحاولات للتقرب من (عهود) نجمة الحملة الأولى، حيث يتطور هذا الصراع المحموم إلى محاولة كل طرف إسقاط الطرف الثاني بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة حتى تحدث المفاجأة.