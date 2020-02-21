الامارات | «ديبورا ميلانو».. ماكياج بدرجات طبيعية وتغطية عالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديبورا ميلانو».. ماكياج بدرجات طبيعية وتغطية عالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم العلامة التجارية الإيطالية «ديبورا ميلانو» Deborah Milano مجموعة متميزة ومتنوعة من الماكياج منذ 1962، وهي العلامة التي تهتم بمبدأ سهولة الحصول على الجمال لجميع النساء، من خلال الأسعار المناسبة لمنتجاتها. وتمكنت الشركة من ابتكار مستحضرات التجميل عالية الجودة، مقدمة تشكيلتها الجديدة.

وتوفر المجموعة الجديدة «باليتة» مكياج العيون السموكي المثالية، التي تضم خمس درجات من ظلال العيون ذات الألوان الترابية المناسبة لمختلف ألوان البشرة، إضافة إلى أحمر الشفاه السائل المخملي، الذي يدوم طويلاً، ويمنح الشفاه إطلالة أنيقة طوال الوقت ذات تركيبة مسامية لا تسبب الجفاف، وفرشاة كثيفة لوضع السائل وتحديد الشفاه بدقة متناهية بلمسة واحدة، وكريم الأساس والكونسيلر العالى التغطية، الذي يترك البشرة مثالية خالية من العيوب. وكريم أساس وكونسيلر في الوقت نفسه غنيان بالصبغات المعالجة بالسيليكون، إضافة إلى «باليتة» الهايلايتر الثلاثية، ثلاث درجات من البودرة المضيئة تمنح البشرة التوهج المناسب، والتي يمكن من خلالها اعتماد تقنية الـ«ستروبينغ» البديلة عن الكونتور، والتي تحدد ملامح الوجه بشكل مثالي. وتأتي مع إرشادات الاستخدام للحصول على أفضل نتيجة.

وتوفر التشكيلة، أيضاً، قلم تحديد الشفاه الثابت ذا التركيبة الناعمة والكريمية والتحديد التدقيق، بدرجة تتناسب ومختلف درجات البشرة، ومناسب كمحدد أولي قبل تلوين الشفاه.