احذري الفنكوش.. يهدد طفلِك بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
على الرغم من المذاق الجيد واللذيذ للمقرمشات، ولكن تناولها بكميات كبيرة قد يلحق الضرر بالأطفال، ويصيبهم ببعض المشكلات الصحية، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، مخاطر الفنكوش على صحة الأطفال، وفقًا للدكتورة شيرين ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء.
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