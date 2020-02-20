"قومي المرأة" يختتم حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس بالجيزة

اختتمت فعاليات حملة طرق الأبواب التى أطلقها المجلس القومي للمرأة، اليوم، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة البيئة، تحت عنوان"التوعية البيئية وتدوير المخلفات"، بمحافظة الجيزة، واستمرت على مدار ثلاث أيام، حيث استهدفت اليوم 10 آلاف سيدة، بمناطق بولاق والعمرانية والهرم، وبعض مناطق الواحات البحرية.

وصرحت ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة، أن بالتزامن مع تواجد فريق العمل، الحملة بمدينة الواحات البحرية، جرى طرق أبواب عددا من المنازل.

وأوصل فريق عمل الحملة، رسائل الحملة للسيدات المترددات على إدارة التضامن الاجتماعي، و دار معهن الحديث، حول أهمية الحفاظ على النظافة والسلوك الصحي، كوقاية خير من العلاج، وأهمية وكيفية استخدام مخلفات المنزل بصورة إيجابية، يمكن استخدامها فى بعض الأغراض.

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فيما اجتمعت ماجدة محمود، مع عاشور حشيش مدير إدارة التضامن الاجتماعى، وشعبان صابر، رئيس مكتب تسوية النزاعات التابع لمحكمة الأسرة، ومنال سعيد، رئيسة مجلس إدارة جمعية حلمنا مستقبلنا، وأعضاء الفرع، والأمانة العامة للمجلس، وجرى مناقشة العقبات التى تواجه السيدات فى مكاتب التسوية، وكيفية التغلب عليها.

كما اجتمعت مقررة الفرع، مع الدكتور يوسف رياض، مدير الإدارة التعليمية بالواحات، للتعرف على مدى إقبال الفتيات، على التعليم، واتضح زيادة نسبة الفتيات فى التعليم، عن الفتيان بالضعف، وزيادة عدد المتفوقات، والملتحقات بكليات القمة من الإناث عن الذكور.