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أعلنت الفنانة إنجي شرف، قبل قليل، فسخ خطبتها من رجل الأعمال يحيى الشناوي، دون إبداء أية أسباب.
وكتبت "شرف" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. لعله خير قادم".
ويأتي فسخ الخطوبة، بعد 25 يومًا فقط من إعلان خطوبتها، يوم 25 يناير الماضي، وكان من المُقرر إقامة حفل الزفاف عقب شهر رمضان المقبل.
وانتهى قبل أيام، عرض مسلسل "الضاهر" للفنانة إنجي شرف، الذي كان يعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، والمسلسل تأليف تامر عبدالمنعم، وبطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر، إنجي شرف، وكوكبة من النجوم، ومن إخراج الراحل ياسر زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 25 يوما.. إنجي شرف تفسخ خطوبتها: لعله خير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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