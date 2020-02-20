مفاجأة.. تناول البليلة يحميك من الإصابة بفيروس كورونا

فوائد صحية عديدة يجلبها تناول البليلة، التي تتمتع بشعبية كبيرة بين مختلف الفئات، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها في المنزل.

ومن أبرز فوائد البليلة، أنها تقي من الإصابة بفيروس كورونا، الذي يهدد سكان العالم، والذي يعرف علميا بـ"2019-nCoV" أو كورونا الجديد، وتبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

ويساهم تناول البليلة في تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بـ"الفيروس المميت"، وفقا لما قاله الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، خلال لقائه ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc".

Advertisements

تطورات انتشار فيروس كورونا

وعلى الرغم من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في حوالي 30 دولة، وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين، والرعب المسيطر على العالم منه، إلا أنه ظهر أمل كبير في التخلص من ذلك المرض، بعد شفاء العديد من الحالات الأسبوع الماضي.

وتزامن ذلك مع تناقص أرقام الإصابات في ظل إجراءات الصين الصارمة الرامية لاحتواء الفيروس الذي أثار مخاوف عالمية، حيث أعلنت بكين السبت الماضي، أنه تم شفاء نحو 8000 من المصابين بالفيروس، فضلا عن أن عدد حالات الإصابات الجديدة في الصين خارج مركز تفشي "كورونا" في مقاطعة هوبي، يشهد انخفاضا مستمرا منذ 12 يوما.