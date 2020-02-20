منة عرفة تشارك جمهورها رسائل علي غزلان: "أنا آسف ردي عليا"

مازالت الفنانة الشابة منة عرفة، تحير متابعيها بشأن علاقتها بالطبيب والـ"يوتيوبر" علي غزلان، حيث تلاحقهما شائعات الارتباط، إلا أن الطرفين يستمران في النفي.

واليوم، شاركت "عرفة" عدة رسائل صوتية مسجلة، من الأخير عبر تطبيق "الواتساب"، حيث نشرتها من خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "غزلان"، خلال المقاطع الصوتية التي شاركت بها الفنانة: "منة.. إنتي يا بت يا منة.. إنتي فين.. أين انتي، خلاص أنا آسف ردي عليا"، لترد الأخيرة بتعجب: "في إيه يا علي مالك".

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علي غزلان ومنة عرفة

يذكر أن الثنائي، اليوتيوبر علي غزلان، والفنانة منة عرفة، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت معه منة عرفة، في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.