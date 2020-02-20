بعد "متقلعش الفانلة يا قلب مصر".. رشا مهدي تدعم الزمالك في مواجهة السوبر

دعمت الفنانة رشا مهدى، فريقها نادي الزمالك، في مواجهة نظيره الأهلي، في مباراة السوبر المصري، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"

وغردت "مهدي": "السوبر يعني زمالك، معروفة! أصحابي الأهلاوية أنا آسفة بس هتزعلو النهارده، حبايبي الزملكاوية التواضع مطلوب بعد الفوز، يالا سلامو عليكو".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 1300 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "السوبر يا زمالك"، و"مش عايزينك تزعلى لما الأهلى يكسب"، و"الكأس في ميت عقبة"، في إشارة إلى "القلعة البيضاء".

رشا مهدي تدعم محمد صلاح

يشار إلى أن تدوينة "مبروك يا صلاح الجون حلو.. بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر"، التي علقت بها الفنانة رشا مهدي على أداء اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح، عقب هدفه أمام فريق مانشستر، تسببت في جدل واسع، عبر"تويتر"، فضلا عن تصدرها "ترند" على موقع التغريدات الصغيرة.

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تفاصيل مواجهة الأهلى والزمالك

يلعب الأهلي بزيه التقليدي القميص الأحمر والسروال الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يخوض الزمالك المباراة بزيه البديل الأزرق بالكامل، في منافسة السوبر المنعقدة بالإمارات.

يبث اللقاء حاليا قناة "أون سبورت" و"تايم سبورت"، على أن يكون هناك استوديو تحليلي مشترك بين القناتين قبل انطلاق اللقاء، بينما تنقل قناتي أبوظبي الرياضية HD1، وأبوظبي الرياضية HD2.

ويسعى الزمالك لتحقيق لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، في حين أن الأهلي يبحث عن لقبه الثاني عشر، في المسابقة المحلية.

ويخوض المارد الأحمر اللقاء بصفته بطلا للدوري في الموسم المنقضي، فيما يلعب الفارس الأبيض المباراة بصفته بطلا للكأس.