ما حكم من يشوه سمعة زوجته كذبا وبهتانا؟.. "الإفتاء" تجيب

ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "ما حكم من يشوه سمعة زوجته كذبًا وبهتانًا؟".

وجاءت الإجابة على السؤال من خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: "هذا لا يجوز لأنه من سوء المعاملة بين الزوجين وأن وسائل التواصل الاجتماعى لم تستخدم من أجل ذلك، وإنما تستخدم من أجل تقديم المعايدة للأشخاص في المناسبات".

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وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إن إفشاء الأسرار يكون ظلما بالغا وينبغي على كل شخص الاستغفار على مثل هذه الأفعال".

واختتم قائلاً: "المشكلة الأساسية التي تحدث بسبب هذه المواقع أن تفشى أسرار الأسرة وأسرار الزوجين على هذه الوسائل فيكون في هذا ضرر بالغ، فمن فعل ذلك فإنما فعل شيئا محرما ينبغي عليه أن يستغفر الله".