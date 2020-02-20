إنستجرام النجوم: غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال.. ولقاء الخميسي متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

اعتاد النجوم مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- لقاء الخميسي:

شاركت لقاء الخميسي جمهورها بإطلالة عصرية مبهجة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، باللون الأبيض ومُزين بالرسومات الملونة، وأكمام منفوشة

واعتمدت تسريحة الشعر القصير المرفوع للخلف.

- ملك قورة:

ظهرت ملك في جلسة تصوير مرتدية توب "هاف ستوميك"، وجيب قصيرة، مع جاكيت أحمر من الفرو.

ونسقت مع الإطلالة شُراب فوال باللون الأسود، وبوت طويل، كما اعتمدت تسريحة شعر انسيابية وناعمة منسدلة

داليا مصطفى:

ظهرت داليا مصطفى بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت بلوزة وبنطلون من نفس اللون ونفس الخامة التي تميزت بالنعومة والمعان.

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وتزينت بحذاء مفتوح مدبب كعب عالي، واعتمدت إكسسوارات بسيطة،عبارة عن أسورة وخواتم.

كما اعتمدت تسريحة شعر المرفوع من الخلف.

- نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي مرتدية بلوزة باللون الأسود اللامع ونسقت معها بنطلون جينز باللون الأسود.

واعتمدت تسريحة شعر مسندل على كتفيها، مع ماكياجًا بدرجات النيود.

- غادة عبد الرازق

ظهرت بإطلالة سبورت كاجول، إذ ارتدت بنطلون جينز، مع توب باللون الأحمر، وجاكيت كاجوال، ونسقت مع الإطلالة حذاء سبورت بنفس لون البلوفر.

وارتدت نظارة شمس، مع ماكياجًا ناعمًا، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع.