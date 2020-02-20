أغاني المهرجانات تهدد صحة المراهقين.. طبيب نفسي يوضح أضرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – كريم حسن:
تعتمد أغاني المهرجانات على الإيقاعات السريعة، والموسيقى الصاخبة، بالإضافة إلى كلمات الأغاني التي تتعارض مع الذوق العام.
كل هذه العوامل، قد تعرض الأطفال والمراهقين لأضرار جسيمية، من الناحية النفسية والعضوية.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أضرار أغاني المهرجانات على صحة المراهقين، وفقًا للدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب.. للمزيد اضغط هنا
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