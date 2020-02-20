وجبة مثالية للرجيم.. إليك طريقة تحضير محشي الكرنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – حسناء الشيمي:

انخفاض السعرات الحرارية بالكرنب، جعلته يحجز مقعدًا مميزًا بين الأطعمة المناسبة لمتبعي الدايت، خاصةً أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" فوائد الكرنب في فقدان الوزن، وفقًا لموقع "Doctor.ndtv".

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