تعرف على أصول وقواعد اتيكيت العزومات المنزلية

اتيكيت العزومات المنزلية، سواء على موائد الطعام، أو على شكل زيارات سريعة

قواعد تلبية العزومات المنزلية على الطعام

اتيكيت العزومات

• في حال تلقَّت سيِّدة المنزل هدية خاصَّة بالبيت، كالفضِّيات مثلًا، يُمكنها إعادة إرسالها هديَّة لآخر.

• أثناء الضيافة، يُمكن تقديم العصائر والحلويات، مع عدم الاكتفاء بالقهوة حصرًا، خصوصًا إذا كان المضيف على علم بمجيء الزائرين.

• يُمكن الاستعانة بأكواب وأطباق مختلفة، في حال كان عدد الضيوف كبيرًا، لكن يُمنع استعمال أدوات المائدة إذا كانت مكسورة.

• تُردّ الزيارة في غضون ستَّة أسابيع، إلا إذا كان الأفراد ملتزمين بالسفر في موعد مُحدَّد، مثلًا، فيمكن رد الزيارة بعد ثلاثة أيَّام.

قواعد تلبية العزومات المنزلية على الطعام

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• من الواجب التأكيد على قبول الدعوة أو رفضها فور استلامها.

• من المُفضَّل إعلام أصحاب الدعوة، قبل يومين، إذا كان أحد المدعوين يعاني حساسيَّة تجاه بعض الأطعمة، مع التمنِّي على سيِّدة المنزل بلباقة إعداد بعض الطعام الذي يتلاءم والحال الصحيَّة.

• يجب الاستئذان من أصحاب الدعوة عن إمكانيَّة احضار الأطفال.

• الدعوة لتناول العشاء تُفابل بدعوة أخرى من الضيف.

• من المُستحبِّ توجيه الشكر لسيِّدة المنزل على المائدة قبل الخروج من منزلها، مع الاتصال بها في اليوم التالي لشكرها مُجدَّدًا.

• رفض الدعوات جائز في الاتيكيت، وذلك قبل 24 ساعة على الأقلِّ، أو 48 ساعة من تاريخ تلقيها، على الأكثر. وإذا وافقت على تلبية الدعوة، لا يحقّ لك التراجع بعد ذلك، إلَّا في الظروف الضرورية، كالمرض والوفاة ووقوع حادث مفاجئ.

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