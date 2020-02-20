تعرفي على أصول اتيكيت تقديم الحلويات للضيوف

يقوم اتيكيت تقديم الحلويات للضيوف على قواعد عدة، ولا تختلف هذه الأخيرة من بلدٍ إلى آخر، بخاصَّة أن أغلب الحلوى التي تقدّم في المنازل عبارة عن الحلويات الشرقية، أو الـ"كيك".

وفي السطور الآتية، 12 قاعدة مُتعلِّقة في إتيكيت تقديم الحلويات للضيوف.

لا تقدَّم الحلويات الشرقيَّة وتلك الغربيَّة في طبق واحد

1. عند صنع أي نوع من الحلويات في المنزل، سيشعر الضيوف بأهميِّتهم عند المضيف.

2. لا تُقدَّم الحلويات الشرقيَّة وتلك الغربيَّة في طبق واحد.

3. في حال كانت الحلوى عبارة عن قطع من الـ"كيك" المحاطة بالورق، يجب إزالة الورق قبل التقديم.

4. لا تُستخدم اليدان في تقسيم الحلوى في أطباق صغيرة، بل ملعقة الحلويات الخاصّة.

من القواعد: يُدع فراغ مناسب في الصحن الخاص بكل ضيف، ليستوعب الشوكة

5. يُدع فراغ مناسب في صحن كل ضيف ليستوعب الشوكة (أو الملعقة)، فهذه الأخيرة لا تعطى للضيف مباشرة في اليد.

6. يُستخدم الطبق المُسطَّح ذو الحجم الأكثر كبرًا من طبق فنجان الشاي، بعيدًا عن الطبق كبير الحجم، بخاصَّة إذا كان كمّ الحلوى قليلًا.

7. يُقدَّم في حفلات الشاي، الـ"بيتى فور" والبسكويت صغير الحجم، مع مراعاة وضع حامل البسكويت على منضدة الصالون، حتَّى إذا رغب الضيوف في تناول المزيد منه.

8. تُقدَّم الحلوى السائلة، مثل: "أم علي" و"الكريم كراميل" والجيلي" في صحن صغير منفصل ذي حواف مرتفعة.

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إذا كانت الحلوى المٌقدمة هي الـ"كيك"، يُفضَّل تقطيعه، ووضعه في طبق كبير بشكل جمالي

9. إذا كانت الحلوى المُقدَّمة هي الـ"كيك"، هو يُقطَّع، ويوضع في طبق كبير بشكل جمالي. ثمَّ، توزَّع القطع على الضيوف، في عدد من الأطباق الصغيرة.

10. يوضع منديلٌ ورقي إلى جانب كل طبق من الحلوى، مع توزيع المزيد من المناديل الورقيَّة على طاولة التقديم.

11. لا تُقدَّم الحلوى بمفردها، بل يصحبها مشروب ساخن. ومن قواعد الإتيكيت ألَّا يجعل المضيف الضيف يمسك بكلٍّ من طبق الحلوى وكوب المشروب في آن، بل يُقدّم المضيف الحلوى أوَّلًا للضيف، ثمَّ يضع أمامه المشروب.

12. تُنظَّم قطع الحلوى في الطبق، مع الحرص على مسح إطار الطبق جيِّدا بعد وضع الحلوى فيه، وقبل التقديم، للتأكد من نظافته.

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