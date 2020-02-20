تعرفي على أفضل خلطات للعروس لتعزيز لمعان الشعر

الحصول على شعر لامع وصحي بيوم الزفاف، يشكل فرقًا كبيرًا بإطلالة شعركِ بيوم زفافكِ، لهذا اعتماد الخلطات الطبيعية التي تعزز لمعان الشعر أمر أساسي، يقدمه لكِ لإطلالة خلابة ومذهلة بيوم أحلامكِ.

ماسك زيت الزيتون والزبادي وزيت الجرجير

المكونات:

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- كوب زبادي

- ملعقة زيت جرجير

طريقة تحضير الماسك:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على فروة الرأس من الأمام، والجانبين، واتركيها لمدة ساعة.

اشطفي شعرك جيداً بالشامبو، والتأكد من إزالة رائحة البيض من الشعر.

كرري هذا الخليط مرة على الأقل أسبوعيًا؛ للحصول على النتيجة المطلوبة.

خليط زيت الكانولا وزيت الزيتون والحليب

المقادير:

- 2ملعقة كبيرة زيت كانولا

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ربع كوب حليب

طريقة تحضير الماسك:

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- بللي شعرك بالماء.

-اخلطي المكونات مع بعضها، أو ضعي الزيوت في البداية على فروة الرأس ثم الحليب، واحرصي على أن يصل للجذور.

- اتركي الخليط لمدة ساعة على شعرك، مع وضع قناع الشعر البلاستيكي أو فوطة دافئة.

- اشطفي شعرك بالشامبو والماء لإزالة الخليط.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا، أو أكثر خلال الصيف، من أجل الحصول على ترطيب كافٍ للشعر، ومنحه شكلًا حيويًا وصحيًا.

زيت الأرغان مع الثوم

المقادير:

- 6 ملاعق كبيرة من زيت الأرغان

- 2 ملعقة صغيرة من ثوم مهروس

- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل

طريقة تحضير الماسك:

اخلطي كلًا من زيت الأرجان والعسل مع الثوم المهروس، وابدئي بوضعه على شعرك.

غطي شعرك بالنايلون البلاستيكي.

اتركي الماسك على الشعر لمدة 4- 5 ساعات.

اشطفي شعرك بالشامبو والماء.

يعمل هذا الماسك على تغذية شعرك بالكامل، وتحصلين معه على شعر ناعم كالحرير، وكثيف وشكل صحي.

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