أجمل أساليب المكياج ليوم الحب من النجمات

إذا كنت تتحضرين للاحتفال بيوم الحب، وترغبين في إطلالة مبهرة كالنجمات، بإمكانك اعتماد أجمل أساليب المكياج العصرية والمميزة التي تبرز عينيك وشفاهك بطريقة مفعمة بالأنوثة. وفي هذا المقال، جمعنا لك أجمل أساليب وأفكار المكياج التي استوحيناها من النجمات، والتي ستمنحك مظهراً جذاباً ولافتاً.

الشفاه القرمزية المات من مارغوت روبي

بعيداً عن الروج الأحمر، تألقي في يوم الحب لهذه السنة بأحمر الشفاه القرمزي على طريقة النجمة مارغوت روبي، فهو سيجعل شفاهك بارزة ويمنحك مظهراً ساحراً. ولاكتمال الطلة، ضعي طبقات عدة من الماسكرا لتكثيف وتطويل الرموش، وأبرزي وجنيتك بالقليل من البلاش الوردي على تفاحة الخدين.

المكياج الغليتر من Jasmine Tookes

يجمع هذا المكياج بين المكياج البراق الذي يعد من أبرز صيحات المكياج في الوقت الراهن، والمكياج السموكي الذي يعد من أفضل أساليب المكياج التي تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، حيث يرتكز على استخدام ظلال العيون الفضية الغليتر على مدمع العين، واعتماد مكياج العيون السموكي الناعم بالألوان الداكنة. الى جانب ذلك، استخدمي أحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة، وذلك على طريقة النجمة Jasmine Tookes.

مكياج عيون القطة من بيلا حديد

إذا كنت ترغبين في إطلالة ناعمة في يوم الحب والاكتفاء فقط بالأيلاينر، بإمكان اعتماد مكياج عيون القطة الناعم على طريقة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، بحيث تقومين فقط برسم خط أيلاينر على طول الجفن العلوي بأسلوب عين القطة، الى جانب تطبيق الماسكرا لجعل العين أكبر وأكثر اتساعاً.

مكياج البشرة المتوهجة من زيندايا

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البشرة المتوهجة هي إحدى صيحات المكياج الرائجة حالياً لا سيما بين النجمات، لذلك اعتمديها على طريقة النجمة زيندايا، بحيث تستخدمين الهايلاتير السائل لنحت الوجه وإبراز الملامح التي ترغبين في تسليط الضوء عليها، الى جانب إبراز العين بظل العين الكراميل والأيلاينر الأسود، وملمع الشفاه الشفاف.

مكياج ناعم من Vanessa Hudgens

إذا كنت تميلين الى أساليب المكياج الهادئة جداً، فإن المكياج الناعم بأسلوب النجمة Vanessa Hudgens هو الخيار المثالي لك، بحيث تستخدمين ظلال العيون الخفيفة بأسلوب السموكي، والرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة، الى جانب أحمر الشفاه اللامع باللون النيود القريب الى لون البشرة.

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