فساتين عقد قران 2020 للعروس السعودية

القاهرة - لايف ستايل
تُعتبر مناسبة عقد قران العروسين أو "كتب الكتاب"، أهم لحظة قبل الزفاف، حيث يجب أن تكون العروس بأبهى طلّة. لذا اخترنا لكِ اليوم فساتين من عروض 2020
بألوان وتصاميم تناسب هذا اليوم المبارك في حياتِك.
يمكنكِ أيتها العروس أن تبالغي قليلًا باطلالتِك، وتختاري فستانًا مطرّزًا أو مزيّنًا بذيل طويل، والأهم أن تظهري بلوك جذاب ومميز في هذا اليوم.
الفستان المناسب للعروس السعودية السمراء يوم خطوبتها
يحتاج كل لون بشرة إلى لون فستان يتناسب معه، لذلك يجب أن تختاري فستان الخطوبة بلون يضيف جاذبية لاطلالتِك، وتتجنّبي الدرجات التي لا تتلاءم معكِ.
وغالبًا ما تقع الفتيات السمراوات في حيرة اختيار الفستان الذي يناسبهنّ من حيث التصميم واللون.
تتناسب درجات البيج والعاج والنيود، مع صاحبة البشرة السمراء، ويمكن أن تكون مزينة بالأبيض أو الذهبي لمزيد من الأناقة.
ويُعتبر اللون الأصفر من الألوان المميزة التي تفضلها كثير من النجمات السمراوات، وبخاصةً الدرجة الصريحة منه.
أيضًا تبدو درجات الأزرق مثالية على صاحبة البشرة السمراء، سواء الأزرق الفاتح. ومن الألوان الداكنة التي تناسب صاحبة البشرة السمراء، اللون البرغندي أو الأحمر الداكن، ويمكن أن يكون مطرّزًا بلمسات برّاقة.
أما عن قصّات الفساتين الرائجة التي طبقتها النجمات؛ فتنوعت بين الفساتين بالكمّ الواحد، والفساتين بصيحة الكاب، والفساتين بالأكمام الشفّافة.
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