موديلات فساتين خطوبة بكم واحد من وحي النجمات

ظهرت العديد من النجمات مؤخراً بصيحة رائجة في الفساتين والتي تناسب العروس في يوم الخطوبة، وهي صيحة الفساتين بالكم الواحد.

وظهرت هذه الصيحة مؤخراً خلال أسبوع الأزياء الراقية ربيع وصيف 2020. شاهدي مجموعة فساتين خطوبة بكم واحد واختاري منها ما يناسبك.

فساتين النجمات

ظهرت بعض النجمات بفساتين بكم واحد مؤخراً، مثل فستان مايا دياب الأحمر بالتصميم الضيق والشق الجانبي الطويل، وهو من توقيع نيكولا جبران، وقد ارتدت مايا هذا الفستان في ليلة رأس السنة.

أيضاً اعتمدت سيرين عبد النور فستان بقصّة عمودية وبكم واحد طويل مع تطريزات برّاقة تغطيه ومزين بالريش.

واختارت نجوى كرم فستان لامع بكم واحد وبتصميم ضيق مع لمسات الريش على التنورة.

وارتدت نانسي عجرم فستان أحمر ستان بكم واحد وتصميم بسيط في الدعاية الخاصة ببرنامج ذا فويس.

فساتين خطوبة بكم واحد

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قدم المصمم اللبناني زياد نكد Ziad Nakad بعض التصاميم بالكم الواحد خلال أسبوع الهوت كوتور 2020، والتي تزينت بالتطريزات البرّاقة لمزيد من الفخامة.

كما قدم المصمم زهير مراد Zuhair Murad فستان أزرق بكم واحد طويل وبوحي من الطابع الفرعوني مع شق أمامي طويل وتطريزات على القبّة.

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