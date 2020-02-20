أبرز إطلالات النجمات في الحفلات التي تلت حفل الأوسكار للعام 2020

الأنظار لم تتحوّل فقط في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز Oscars 2020، إذ استطعن أيضاً خطف الأضواء خلال الحفلات التي تلت الأوسكار. اللوكات خلال حفل كلّ من Vanity Fair وElton John AIDS Foundation Party تراوحت بين الجذّابة، الممبّزة والأنيقة. الملفت في إطلالات بعض النجمات العالميات أنهنّ اعتمدن تصاميم مستدامة، بهدف التوعية من أجل المحافظة على البيئة، إليكِ أبرزها بالصور والتفاصيل.

خلال حفل Vanity Fair، أطلّت Hailey Baldwin بلوك جذّاب للغاية، حيث ارتدت فستان أسود طويل من الدانتيل من Versace تميّز بالشق العالي عند الساق. كذلك، ارتدت تحت الفستان توب شفاف ذي أكمام طويلة. الإطلالات الملفتة لم تقتصر فقط على هايلي بالدوين، فنجمات أخريات لجأن إلى تصاميم جذابة تماماً مثل Jessica Alba التي لجأت إلى فستان طويل مطرّز بالحبيبات البراقة الذهبية من Versace أيضاً. إضافة إلى ذلك، اعتمدت Ella Balinska فستان مكشوف الأكتاف من Schiaparelli، تميّز بلونه الأزرق وبالحبيبات البراقة التي كسته بالكامل. بكلّ أناقة، أطلّت Rosie Huntington-Whiteley بفستان من Saint Laurent Paris، تميّز بقصته الملفتة وبأكمامه المبالغ بحجمها. أمّا Sofia Vergara، فتألقت بإطلالة جميلة للغاية مرتدية فستاناً من Dolce & Gabbana تميّز بالحبيبات البرّاقة التي زيّنته على شكل نقشة. من بين اللوكات الملفتة نذكر أيضاً إطلالة Chrissy Teigen التي اعتمدت فستان ذات أسلوب رومانسي من توقيع المصمم اللبناني Georges Hobeika. إضافة إلى ذلك، ارتدت Elizabeth Chambers فستان من Zuhair Murad تميّز بالتطريزات البرّاقة، الفتحة الجريئة عند منطقة الصدر، كما وتزيّن بالريش في قسمه السفلي. أمّا Olivia Wilde فأطلّت بفستان باللون الأسود ذات تصميم كلاسيكي من Fendi، تميّز بالياقة المتدنية جداً، أكمامه المنتفخة والتطريزات التي أتت بنفس تدرّج الفستان. إضافة إلى ذلك، لفتنا فستان Kylie Jenner المكشوف عند الأكتاف من تصميم Ralph & Russo والذي تميّز بقصّته الضيّقة. من جهتها، اختارت Adele فستاناً من Ralph & Russo، تميّز بنقشة الفهد والحبيبات البرّاقة التي زيّنته بالكامل. بدت في هذا التصميم نحيفة أكثر من ذي قبل، كما برز خصرها رفيعاً.

يُذكر أنّ خلال حفل Elton John AIDS Foundation Party، إطلالات النجمات كانت خجولة بعض الشيء. أبرز ما لفتنا في هذا الحفل هو لوك Heidi Klum التي لجأت إلى فستان مطبّع بنقشة الفهد من توقيع Jean Paul Gaultier. لون الفوشيا برز في الحفل الذي تلا الأوسكار، فـكل من Chiara Ferragni وSydney Sweeny اعتمدت فستان بهذا التدرج. إليكِ أدناه صور النجمات خلال الحفلات التي تلت الأوسكار 2020.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

النجمات العرب يعتمدن اللون الأزرق للنيلي في إطلالاتّهن بفساتين السهرة

شاهدي كيف اعتمدت النجمات البنطلونات الواسعة هذا الموسم