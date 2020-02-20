صديقة رونالدو ترتدي مجوهرات بمليون دولار في يد واحدة وهذا ما تجنيه منه شهريًا

خطفت الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء بسبب إطلالتها الجديدة وهي تتباهى بمجوهراتها باهظة الثمن.وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن قيمة المجوهرات التي اختارتها جورجينا البالغة من العمر 26 عاما، وقدرت القيمة الإجمالية للإكسسوارات التي وضعتها على يدها اليسرى بنحو مليون دولار.

وأضافت أن صديقة رونالدو ارتدت خاتما من الياقوت الأزرق مرصعا بالألماس تصل قيمته إلى نحو 800 ألف يورو (865 دولارا)، إضافة إلى ساعة سوداء من ماركة "Patek Philippe"، يبلغ سعرها 40 ألف يورو (43265 دولارا)، وأساور تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 30 ألف يورو (32448 دولارا).

إلى ذلك؛ تفاجأت وسائل الإعلام من "المصروف الشهري" الذي يمنحه النجم كريستيانو رونالدو، لصديقته جورجينا رودريغيز، لتتمكن من عيش حياة الترف التي عودها عليها.



وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، إن رونالدو يمنح جورجينا رودريغيز مبلغا يصل إلى نحو 96 ألف يورو شهريا (103836 دولارا)

ولفتت إلى أن الحسناء تحصل أيضا على دخل مقابل الصور التي تنشرها على صفحتها في إنستغرام، يصل إلى نحو 8 آلاف يورو (8653 دولارا) مقابل الصورة الواحدة التي تقوم من خلالها برعاية منتج أو شركة معينة، حيث يتابعها 16,5 مليون شخص.

ويقتصر عمل رودريغيز إلى حد كبير على تربية الأنباء؛ إذ تجمعها مع رونالدو طفلة واحدة هي ألانا مارتينا البالغة من العمر عامين، بالإضافة إلى أبناء اللاعب الثلاثة.

ويحصل رونالدو على دخل ضخم من ناديه يوفنتوس الإيطالي، يبلغ حوالي 34 مليون يورو (36775420 دولارا) سنويا؛ ما يفسر نمط الحياة الباذخ الذي يعيشه مع أسرته.

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وارتبط رونالدو بجورجينا، بعد عام من انفصاله عن صديقته الروسية السابقة، إرينا شايك، وحدث التعارف بالصدفة البحتة، أثناء تجوله في مدريد عام 2016، وذلك في وقت كانت تعمل فيه بائعة في متجر "غوتشي".

ولدى رونالدو 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.

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