في الثامنة مساء اليوم.. ظاهرة لن تتكرر في حياتك مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي

هناك أحداث لا يمكن أن تشهدها في حياتك سوى مرة واحدة في العمر، إذ يوافق اليوم الخميس ظاهرة لن تتكرر في عالم الأرقام، إلا بعد مئات السنين، حيث يوافق اليوم 20 - 02 - 2020، وإذا أردنا أن يكون الرقم أكثر تميّزًا يكمن إضافة توقيت الساعة 20 (الثامنة مساءً)، وأيضًا الدقيقة 20 والثانية 20، ليكون 20:20:20 - 20 /02 /2020، وهو رقم لن يتكرر بحياتك مرة أخرى.

هذا الرقم المميّز لم تشهده البشرية منذ نحو 808 سنوات، عندما سجّل التاريخ رقم 12-12-1212، وقبلها بـ909 سنوات 11-11-1111.

- رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقم المميّز

ولم يفوّت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرقم المميّز من دون أن يُحدث ضجّة، حيث أثار الكثير من ردود الفعل والاهتمام، وأعرب البعض عن سعادته لكونه يوافق يوم عيد ميلادهم.

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- أحداث لتوثيق اليوم

والكثيرون من المقبلين على الزواج يبحثون عن التواريخ المميّزة ليختاروها موعدًا لحفلات زفافهم، وهو ما فعله "إسلام أحمد" الذي اختار 20-2-2020 ليكون يوم حفل خطوبته.

"إسلام" الذي يقيم حفل زفافه في إحدى قاعات مدينة شبرا الخيمة واحد من العشرات الذين انتظروا هذا اليوم يقول لـ"الخليج 365": "أنا واحد من المغرمين بالأيام المميزة، واستنيت أنا وخطبيبتي وروحت وحجزت في القاعة من بدري أوي، ودفعت فلوس زيادة علشان الرقم المميز دا، علشان يكون في يوم ميتنسيش".

- عشاق كرة القدم أيضاً

وفي اليوم المميّز، أيضًا عشاق الكرة من جماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك على موعد اليوم في السابعة مساءً، حيث يلتقيان على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية، لتحديد بطل كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي، فمن سيفرح ويحتفل منهم ويجعله يوم مميز لا يُنسى؟