من الفائز.. توقعات الأبراج لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين الأهلي وغريمه الزمالك في لقاء السوبر المصري نسخة (2018 – 2019).

خلال السطور التالية نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين خلال المباراة اليوم، وفقًا للدكتورة رانيا شارود، الخبير في عالم الفلك والأرقام.

توقعت خبيرة علم الأرقام فوز الزمالك اليوم في مباراة السوبر المصري، لأن الأرقام والحظ حليف للاعبين الزمالك، وبحسب علم الأرقام والفلك نستعرض لكم حظوظ بعض اللاعبين المشاركين في المباراة.

- بعض للاعبين الزمالك:

-محمود علاء(28 يناير 1991)

سوف يتألق اليوم في الدفاع، ويتمكن سبب في إحراز هدف في مباراة اليوم

-مصطفي محمد (28 نوفمبر 1997)

سوف يتمكن اليوم من تحقيق هدف، بسبب أداء المميز

-فرجاني ساسي (18 مارس 1929)

من مواليد برج الحوت صاحب رقم 9 مما يعطى له الحظ الوفير له ولفريق الزمالك.

-طارق حامد (24 أكتوبر 1988)

Advertisements

من مواليد برج العقرب من أفضل للاعبين اليوم وننصحه بعدم العصبية أثناء اللعب ليكون أداءه للأفضل.

-بعض للاعبين النادي الأهلي:

محمد الشناوي (18 ديسمبر 1988)

من مواليد برج القوس، الحظ حليفه اليوم، سوف يتألق عن المعتاد، ولكن عليه التركيز وعدم التسرع.

على معلول (1 يناير 1990)

من مواليد برج الجدي حيث العقلانية، ويتميز اليوم بالأداء المتميز وصنع الأهداف.

أليو ديانج (11 أكتوبر 1977)

من مواليد برج الميزان ونظرا لكونه برج هوائي دبلوماسي، ووفقا للأبراج يتميز اليوم بأداء رائع ومؤهل ليحرز هدف في مباريات اليوم

حسين الشحات (6 سبتمبر 1991)

من مواليد برج العذراء وهو برج ترابي يتميز بالعقلانية، وعليه بالتفاؤل وعدم الشعور بالحزن إذا كان السبب في ضياع هدف اليوم.

المباراة ستقام اليوم على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث يشارك الأهلي باعتباره حامل لقب الدوري، في المقابل يخوض الزمالك السوبر نظرًا لتتويجه بلقب كأس مصر.