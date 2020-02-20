أفضل مكياج للجسم لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - مكياج الجسم أصبح ترند منذ العام 2019. سواء أحببتِ الفكرة أم لا، لا يمكنك إنكار حقيقة أنّ هذا العام هو عام مكياج الجسم. كيم كارداشيان أطلقت خطها الخاص في هذا الإتجاه، حيث أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، رغم أنّها ليست صاحبة المبادرة الأولى، وليست هي من اخترع مكياج الجسم أو الساق، لكنها كعادتها دائماً تسرق الأضواء. اليوم ستشعر النساء بالرضا عن أنفسهن إذا علمن أن أرجل عارضات الأزياء فائقة النعومة هي بسبب مكياج الجسم وليس عاملاً وراثياً. لقد كان تطبيق مكياج الجسم والساق سلاحًا سريًا لخبراء التجميل، الذين استخدموا مكياج الجسم على عارضات الأزياء والنجمات لسنوات، وهذا ما ساعد على إخفاء ندبات وتقرّحات وحتى غيّر لون البشرة لمئات من عارضات الأزياء والمشاهير. سواء كان ذلك لمقابلة عمل أو خلق نموذح لأرجل مثالية... بين مستحضرات مكياج الجسم ، ما هي الأفضل؟ لنتعرف إلى أهم المستحضرات، والتي نصح بها خبراء مكياج عالمييون:

Vita Liberata Body Blur Instant HD Skin Finish

Vita Liberata

تُعرف هذه العلامة التجارية في المقام الأول بتسميرها الذاتي، ولكن هناك مكياج الجسم هنا أيضًا، وهو رائع. غالبًا ما يُخطئ الناس في هذا المنتج بسبب تسميره الذاتي، لكنّه في الواقع مرطباًً برونزياًً لامعاًً يهدف إلى إعطاء البشرة بعضاً من التوهّج البرونزي. يحتوي على تركيبة مغذية للغاية، ويمكن أن يعمل على كل من الجسم والوجه.

تابعي المزيد: طريقة تعريض الفك طبيعيًا بالمكياج

مكياج الساق والجسم Dermablend

Dermablend

مكياج الجسم هذا ذات مفعول قوي. إنه يتمتّع بتغطية كاملة، بحيث يمكنكِ إستخدامه لإخفاء الوشم أو الندوب، وبمجرد دمجه مع مسحوق البودرة، فهو حتماًً لن يتلاشى بسهولة. يحتوي على 25 SPF ، لذلك سوف يحمي بشرتك أيضًا من الشم. يمكن إستخدامه ككريم كأساس للوجه.

تابعي المزيد: كونتورينغ الصدر.. تكبيره ورفعه في خمس دقائق

Advertisements

مكياج الوجه والجسم Tan-Luxe The Gloss

Tan-Luxe

يأتي مكياج الوجه والجسم هذا طريقة roll-up stick . إنّه مثل قلم تلوين كبير يمكنك استخدامه لرسم جميع أنحاء جسمك، فقط في ظل برونزي واحد لامع يكمل بشكل جميل عملية التان لإضافة لمعان إلى عظمة الترقوة أو الكتفين أو الساقين، لكن لا يجب إستخدامه كفوندايشن للجسم، لأنّه سريع التنقّل على الثياب.

فوندايشن الوجه والسيلم: Dior

Dior



تّحظى مجموعة ديور لمكياج الجسم بسمعة جيدة من قبل كلّ من جرّبها. يمكن لكريم الأساس هذا أن ينعّم الأرجل، بمظهر طبيعي غير لامع للغاية ومقاوم للماء، ويعمل بشكل جميل على كل من الوجه والجسم.

شاهدي أيضاً: