ماسك زيت الافوكادو للوجه.. لبشرة خالية من الشوائب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - طبّقي ماسك زيت الأفوكادو للوجه إن كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة نضرة ومتألّقة في أسرع ما يمكن، فلماسك زيت الأفوكادو فوائد جمّة تعود بالمنفعة على الوجه لذوات البشرة الجافة وكذلك لذوات البشرة المختلطة.

ويدخل زيت الأفوكادو في مكونات مستحضرات العناية بالبشرة لما يؤمنه من حماية وترطيب ونعومة فائقة للوجه. إليكِ فيما يلي لائحة بأهم فوائد ماسك زيت الأفوكادو للوجه، بالإضافة إلى أهم الخلطات الطبيعية المكوَّنة منه.

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فوائد زيت الأفوكادو للبشرة

زيت الأفوكادو



يغذي زيت الأفوكا البشرة.

يساعد في التخلّص من حروق الجلد لاحتوائه على البروتين، وفيتامينات E وD، والكثير من الأحماض الدهنية الأساسية.

يعالج البقع البنيّة التي تصيب البشرة بفعل التعرض للشمس.

يُخفف الالتهابات الجلدية التي تُصيب البشرة بسبب الإكزيما والصدفية.

يعالج الحكة التي تصيب ذوات الجلد الحساس.

يُساعد على ترطيب البشرة بشكلٍ فعّال ويُعالج مشكلة الجفاف.

يحمي البشرة من الالتهابات، أو التهيّجات الناتجة عن حب الشباب. يُعالج ويمنع حب الشباب.

يُساعد على تسريع عملية شفاء الجروح التي تُصيب البشرة.

يحارب علامات التقدم في السّن.

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خلطات طبيعية لماسك زيت الافوكادو للوجه



خلطة زيت الأفوكادو للبشرة

زيت الأفوكادو



المكونات:

ملعقتان من زيت الأفوكادو



الطريقة:

يمكن استخدام زيت الأفوكادو دون أي إضافات أي أن يكون هو المكوّن الوحيد للخلطة، كل ما عليكِ فعله هو تدليك بشرة وجهك بزيت الافوكادو لمدة 3 دقائق.

اتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.

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خلطة زيت الأفوكادو مع زيت اللوز للبشرة

زيت الأفوكادو



المكونات:

ملعقتان من زيت اللوز

ملعقتان من زيت جوز

ملعقتان من زيت الافوكادو



الطريقة:

قومي بمزج كمية زيت اللوز مع كمية زيت جوز الهند وكمية زيت الافوكادو.

طبقي الخلطة على وجهك يومياً، واستعمليها ككريم مرطب لجعل بشرتك أكثر نعومة وجاذبية.



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خلطة زيت الأفوكادو والموز للبشرة

زيت الأفوكادو



المكونات:

ملعقة من الموز المهروس.

نصف ملعقة من زيت الافوكادو.

نصف ملعقة من زيت جوز.

ملعقة كبيرة من العسل.



الطريقة:

امزجي المونات.

طبقي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.



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خلطة زيت الأفوكادو وزيت الخروع

زيت الأفوكادو



المكونات:

ملعقتان من زيت الخروع

ملعقتان من زيت الأفوكادو



الطريقة:

اخلطي المكونان وقلّبي الخليط جيداً.

دلكي بشرتك بالخليط مع تركه لمدة 15 دقيقة علي الأقل قبل أن تشطفيه بالماء الدافئ.

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