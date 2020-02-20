مناكير لون كشميري... خيارات رائعة لتزيين الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - يعد لون الكشمير من أكثر الألوان رواجاً في عالم الموضة في الوقت الراهن، لا سيما في مجال تزيين الأظافر، فالمناكير بلون الكشمير له سحره الخاص وجماله المميز، ما يفسر تهافت النساء على اعتماده سواء في المناسبات أو الأيام العادية. كما أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة، ويضفي على إطلالة المرأة الأنوثة والجاذبية. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل مناكير لون كشميري وأجمل رسمات الأظافر بتدرجات اللون الكشميري.



أفضل أنواع مناكير لون كشميري



Essie Nail Polish in Easily Suede

Essie Nail Polish in Easily Suede



يتميز هذا المناكير بلونه الكشميري الكلاسيكي الداكن، الذي يتناغم مع ألوان البشرة كافة. يمكنك اعتماده في جميع الفصول، سواء في السهرات أو حفلات الزفاف أو الأيام العادية. لذلك هو من أفضل الخيارات لتزيين الأظافر وإضفاء لمسة أنيقة وراقية عليها.



Chanel Le Vernis in Radiant Ballerina

Chanel Le Vernis in Radiant Ballerina



هذا المناكير من شانيل هو كل ما تحتاجه الفتاة لتزيين أظافرها بأسلوب ناعم وأنيق بعيداً عن المبالغة، فاللون الكشميري الفاتح سيضيء يديك ويمنح أظافرك مظهراً أنيقاً. وبالإمكان اعتماده في كل الأوقات، فهو لون مغر ويلائم جميع ألوان البشرة.



Butter London Nail Lacquer in Royal Appointment

Butter London Nail Lacquer in Royal Appointment



إنه أحد ألوان المناكير الناعمة والرقيقة بلمسة لامعة تضيف الى أظافرك بريقاً جذاباً يلفت الأنظار إليك. كما أنه يمنح يديك وأظافرك الإشراقة والحيوية، لذلك هو من درجات الكشمير الرائعة التي بالإمكان اعتمادها بكل ثقة.

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رسمات أظافر بتدرجات اللون الكشميري

مناكير بلون الكشمير المرقط بالأسود والذهبي

مناكير بلون الكشمير المرقط بالأسود والذهبي



بإمكانك اعتماد المناكير باللون الكشميري الى جانب ألوان أخرى تضفي على أظافرك لمسة مميزة. ضعي في البداية طبقتين من أحد درجات المناكير الكشمير، وحين تجف أظافرك، زيّنيها ببعض النقاط الناعمة باللونين الأسود والذهبي.

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مناكير كشمير بأسلوب الفرنش



إذا كنت ترغبين في اعتماد المناكير الفرنسي بأسلوب جذاب مفعم بالأنوثة، ليس عليك سوى اعتماد لون الكشمير الى جانب الذهبي أو الأبيض، بحيث تضعين أولاً طبقة أو طبقتين من المناكير بإحدى درجات اللون الكشميري، ومن ثم تطبقين اللون الذهبي أو الأبيض على مقدمة الأظافر على طريقة الفرنش.



أظافر بتدرجات لون الكشمير

أظافر بتدرجات لون الكشمير



بإمكانك اعتماد درجات اللون الكشميري على أظافرك في الوقت نفسه، فذلك سيمنح أظافرك مظهراً جذاباً وحيوياً، فهذا الأسلوب في تزيين الأظافر يلائم جميع ألوان البشرة ويناسب إطلالات المرأة المختلفة. اختاري تدرجات اللون الكشميري الفاتحة والمتوسطة والداكنة.

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