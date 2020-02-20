كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - لم تعد تسريحة ذيل الحصان بمختلف أشكالها تقتصر على الشعر الطويل فقط، فمع قليل من الإبداع واللمسات الفنية وعدد من أكسسوارات الشعر، بالإمكان الحصول على أجمل تسريحة ذيل الحصان للشعر القصير، والتي تعد إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً وانتشاراً بين النساء.

وفي ما يلي، نرصد لك أجمل تسريحات ذيل الحصان للشعر القصير، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة ذيل الحصان الفوضوية

تسريحة ذيل الحصان الفوضوية

إنها تسريحة عملية جداً ومريحة وتمنح المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً. وإذا لم تكن لديك غرة طويلة بما يكفي لتحقيق هذه التسريحة، قومي في البداية بسحب شعرك كله الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المرتفع، واتركي خصلات الشعر القصيرة مردودة الى الخلف بشكل فوضوي وعفوي.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض المصقولة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المصقولة

بإمكانك تنفيذ هذه التسريحة المصقولة بعناية بنفسك من دون جهد أو عناء، وهي مناسبة لمختلف الأوقات وتمنحك طلة أنيقة جداً وناعمة في الوقت نفسه. اعتمدي الغرة الجانبية واسحبي شعرك كله الى خلف عند مستوى الرقبة بأسلوب ذيل الحصان. واحرصي على تثبيت التسريحة بالسبراي لتحصلي على مظهر شعر أنيق لساعات طويلة.



تسريحة ذيل الحصان المنخفض جداً

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المصقولة

إنها تسريحة ناعمة وبسيطة وملائمة جداً لذوات الشعر القصير المتساوي الطول. هذه التسريحة ملائمة لكل الأوقات ومريحة وبإمكانك تنفيذها في البيت خلال دقائق معدودة. اسحبي شعرك القصير الى الخلف عند مستوى الرقبة، وثبتيه بربطة شعر ناعمة، على أن تعتمدي معها الغرة النصفية.

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تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع

تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع

إذا كان خصلات شعرك الأمامية ليست طويلة بما يكفي لربطها، فليس عليك سوى سحبها الى منتصف الؤأس بأسلوب ذيل الحصان نصف المرفوع، من ثم قومي بتثبيتها باستخدام أكسسوار شعر قماشي ناعم. أما باقي الشعر فاتركيه منسدلاً على الرقبة. واحرصي على إعطاء الغرة بعض الحجم، معتمدةً الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض الفضفاضة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الفضفاضة

إنها تسريحة شبابية وعصرية وتمنحك إطلالة بسيطة غير معقدة. وهي ترتكز على سحب الشعر الى منتصف الرقبة وتثبيته بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، مع اعتماد الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه. بإمكان اعتماد هذه التسريحة في السهرات وخلال الأيام العادية.



تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع السكارف

تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع السكارف

لإطلالة عصرية جذابة، بإمكانك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع السكارف، بحيث تقومين بجمع شعرك الى الخلف على شكل ذيل حصان منخفض، ومن ثم تضعين السكارف من الأمام وتربطينه الى الوراء عند حدود الرقبة. كما بإمكانك ترك غرة جانبية نازلة لمظهر حيوي ناعم.

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