إطلالات باللون الأحمر من إلين سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 07:42 مساءً - تُعَدُّ إلين سليمان من أبرز الفتيات السعوديات المشهورات على السوشيال ميديا، لا سيما السناب شات والإنستقرام، وأصبحت صفحتها الآن من أبرز منصات الموضة والأزياء والمكياج التي تناسب الفتيات، وتتميز إلين بتنسيقاتها المختلفة المناسبة لقوامها وللفتيات في عمرها، ومن أبرز الألوان التي تختارها في الإطلالات اللون الأحمر، فشاهدي أجمل إطلالاتها به. تابعي المزيد: جينا ديوان في إطلالات للحمل استوحي أجمل الأفكار إطلالة باللون الأحمر من إلين سليمان أطلَّت إلين بفستان أحمر مدمج باللون الأبيض مصمَّم بشكل متوسط الطول ومزيَّن بريش وأكمام شبابية، وتأنقت بفستان أحمر صيفي تكسوه الزهور البيضاء ومصمم بشكل قصير وبأكمام طويلة لستايل شبابي، واختارت فستانًا أسود قصيرًا ومنفوشًا مصمَّمًا من منطقة الصدر ومن الأكمام بقماش أحمر تزيِّنه الزهور، وزُيِّنَ من الأعلى بقماش مميز من الدانتيل لمظهر أنثوي، ونسَقَتْ بنطالًا من الجينز. تابعي المزيد: أجمل فساتين أمل علم الدين في عيد ميلادها الـ 42 Advertisements إطلالة باللون الأحمر من إلين سليمان وبلوزة سوداء مع معطف بكاروهات حمراء، وأكملت ملحقاتها بالأسود أيضًا لإطلالة عملية، وتجمَّلَتْ ببليزر وبنطال باللون الأحمر مع بلوزة بيضاء لستايل أنيق يناسب العمل. تابعي المزيد: فساتين النجمات بألوان الربيع في حفل جوائز البافتا 2020 إطلالة باللون الأحمر من إلين سليمان

وتألقت بفستان أحمر داكن مصمَّم بشكل قصير ومنفوش مزين بالريش وبقصة مميزة للكتف لخيار مناسب للمناسبات الضخمة، وفي إطلالة أبسط ارتدتْ فستانًا تكسوه الخطوط الطولية باللونين الأبيض والأحمر صُمِّمَ بقَصَّة ناعمة في الخصر وبأكمام طويلة، وظهرت بفستان عملي باللون الأحمر صُمِّمَ بأكمام وبشكل ضيق مزيَّن بحزام أسود للخصر، وتزينتْ بفستان مناسب للحفلات البسيطة صُمِّمَ بطبقات ناعمة من الكشكشة وأكمام خفيفة. تابعي المزيد: أزياء شتوية من اختيار النجمات.. لتتألقي بها 5

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